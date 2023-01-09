На Кубани определят границы 7 особо охраняемых территорий регионального значения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани определят границы еще семи особо охраняемых территорий. Это необходимо для защиты от вырубки и застройки уникальной природы края.

- В ближайшее время будут определены границы еще 7 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Необходимо утвердить и приступить к реализации новой схемы развития и размещения ООПТ, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что на территории Краснодарского края находятся 429 особо охраняемых природных территорий всех уровней. В том числе 7 федеральных.

Кроме того, в систему ООПТ региона входят 353 территории регионального и 69 – местного значения.