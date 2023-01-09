Горбольница Горячего Ключа получила новое оборудование. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В больницу Горячего Ключа доставили новое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат будут применять для малоинвазивных операций. Его приобрели по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- Данный вид оперативного вмешательства малотравматичный. Он позволяет избегать полостных разрезов. Соответственно пациенты быстрее восстанавливаются. К работе уже можно приступать через 1-3 дня, - сообщил главный врач медицинского учреждения Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

Уточняется, что новый гистерорезектоскоп будут применять в гинекологическом отделении горбольницы.