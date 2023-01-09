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НовостиОбщество9 января 2023 17:55

В бюджет Кубани мобилизуют более 430 млрд рублей собственных доходов

ВРП региона достигнет отметки в 3,8 триллионов рублей
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В бюджет Кубани мобилизуют более 430 миллиардов рублей собственных доходов. Об этом рассказал губернатор Кубани во время расширенного планерного совещания по планам реализации основных региональных проектов.

- В 2023 году мы должны продолжить работать на результат во всех ключевых сферах. Первоочередной задачей является сохранение темпов экономического роста. Также устойчивость и адаптивность к любым вызовам, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что ВРП региона в прошлом году составил 3,5 триллиона рублей. Планируется, что в 2023 году отметки достигнут 3,8 триллионов рублей. Такой результат даст возможность сделать хороший задел в стратегических отраслях.

Кроме того, Краснодарский край поставил задачу обеспечить небольшой рост ВРП региона – на 1%.