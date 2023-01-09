В Сочи пройдет авторская выставка «Эпоха жемчуга» с 12 января по 15 февраля

В Сочи 12 января откроется выставка «Эпоха жемчуга». Фото: пресс-служба Сочинского художественного музея.

В Сочи с 12 января по 15 февраля пройдет авторская выставка «Эпоха жемчуга». Ее создатель – Константин Килин. В своих работах он сочетает современную живопись, фотографию, декоративно-прикладное искусство и изящною вышивку, которая типична для традиции XV-XIX веков.

- Эти работы требуют точности, больших временных затрат и энергии. «Ювелирные картины» художник создает, используя сусальное золото, жемчуг, камни, перламутр. Также кораллы, янтарь и хрусталь. Все это делает рисунок рельефным, дополнительно подчеркнутым игрой света и тени, - сообщили в пресс-службе Сочинского художественного музея.

Уточняется, что на выставку можно будет посмотреть в режиме работы Сочинского художественного музея имени Д. Д. Жилинского с 10:00 до 17:30.