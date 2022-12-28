Что смотрели краснодарцы в 2022 году

Сравнивая предпочтения жителей Краснодарского края с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне за уходящий год отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в том время как у жителей Кубани большей популярностью пользуются отечественные драмы.

В сравнении с прошлым годом, 2022 год может быть также отмечен большим интересом к отечественным фильмам и сериалам среди жителей России. Еще одной особенностью смотрения 2022 года стала возросшая популярность жизнеутверждающих драм и комедий. В том числе в 2022 году заметны изменения в привычном образе жизни россиян, для которых просмотр фильмов и сериалов стал одним из основных видов досуга. Более того, аналитические данные популярности контента за этот год доказывают развитие отечественного кинопроизводства, которое и повлияло на интерес россиян к российским фильмам и сериалам.

Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION жители Краснодарского края по предпочтениям отдали нашумевшему остросюжетному сериалу с Павлом Прилучным и Натальей Рудовой «Жизнь по вызову». Второе место кинопросмотра в регионе занимает драмеди о любви с Андреем Бурковским и Яной Гладких AMORE MORE. Третье место краснодарцы отдали детективу о поиске справедливости «Капкан на судью» с Александром Домогаровым.

В список самых любимых фильмов 2022 года у жителей Краснодарского края, комедия блогере-пранкере режиссера Владимира Котта, драма о выживании в авиакатастрофе «Одна», комедию о перевоспитании с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном, финал народной фэнтези-франшизе с Виктором Хориняковым «Последний богатырь: Посланник тьмы» и боевик с Александром Бухаровым и Владимиром Ильиным в главных ролях.

Среди зарубежных сериалов в 2022 году жители региона чаще всего смотрели комедийную мелодраму с криминальным уклоном о незамужней женщине в поиске любви «Без памяти», восточную сказку о любви «Султан моего сердца», и драму о талантливом враче и его трудностях «Хороший доктор».