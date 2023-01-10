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НовостиОбщество9 января 2023 21:00

Узнали, где будут отключения света в Сочи 10 января 2023 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов в период с 07:00 до 20:00
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи отключат свет

В Сочи отключат свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 10 января не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- Свет выключат в селе Бестужевка на улицах Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Владимировская, Мзымтинская, Гранатовая, Терновая, Заря. Также в переулках Пастушечий и Бараташвили, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также электроэнергию отключат на улицах Ленина, Куйбышева, Свердлова, Молокова, Ворошиловоградская, Урожайная, Краснодонская, Курортный проспект.

Света не будет в хуторе Греческий на улицпх: Лесная, Майкопская, Садовая. В селе Бжид на улицах: Заречная, Черноморская, Демократическая, Ореховая, Подгорная, Лесная. В селе Ольгинка кв-л Звездныйна улицах: Высокогорная, Гончарова, СНТ «Аэрофлот», ДНТ «Прогресс-1», Курортный проспект и в переулке Вишневый.