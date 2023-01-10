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В Краснодаре за год увеличилось количество субъектов малого бизнеса. На данный момент свое дело развивают 90,9 тысяч предпринимателей. В сфере малого бизнеса трудоустроено 268 тысяч человек. Это 36,8% от численности экономически активного населения города.

- В 2022 году экономика вступила в фазу структурной перестройки. Несмотря на сложившиеся непростые экономические условия, объем инвестиций в основной капитал сохранил тенденцию роста. Мы ожидаем выйти в этом году на положительную динамику всех основных макроэкономических показателей, - сообщил заместитель главы краевого центра Дмитрий Васильев.

Уточняется, что в краевой столице количество самозанятых достигло 61 тысячи человек. На территории города для их поддержки работает муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа».