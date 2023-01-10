Погода в Адыгее 10 января 2023: сохранится минусовая температура

Узнали, какой будет погода в Адыгее 10 января 2023 Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 10 января 2023 года.

В Адыгее 10 января сохранится минусовая температура. Воздух прогреется до -1..+1 градуса. Ожидается слабый восточный ветер. Порывы будут достигать 4 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -9 градусов. Порывы ветра при этом не увеличатся.

В Лаго-наки синоптики обещают более теплую погоду. Днем температура воздуха достигнет +5 градусов. Ветер восточный, 1 м/с. Ночью ожидается похолодание до -8 градусов, ветер, юго-восточный, 2м/с.