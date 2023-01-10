Полиция Адыгеи задержала закладчика героина

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Майкопа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее задержали закладчика героина. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Майкопа.

В полицию поступили сведения о том, что мужчина планирует распространять наркотики на территории республики. Позже эти сведения подтвердились. Подозреваемого задержали после того, как он сделал закладку.

- В ходе осмотра принадлежащего ему автомобиля оперативники обнаружили более 20 свертков с веществом неизвестного происхождения, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Совместно с кинологами изъяли еще три аналогичных свертка на местности.

Найденные вещества отправили экспертам-криминалистам. Исследование показало, что в свертках находился героин. Общая масса находки составила около шести граммов.