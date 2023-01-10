Что произошло за ночь 10 января в Краснодарском крае

В Краснодаре прошел суд на родителями-убийцами.

В Краснодаре начался суд над родителями-убийцами 5-летнего мальчика. Отчим, который избил малыша 38 раз массажером, потребовал смягчения наказания.

В жилом доме по улице Зиповской в Краснодаре произошло ЧП – там оборвалась кабина лифта с пассажиркой внутри. Девушка спускалась вниз с 13-го этажа, как внезапно лифт упал вниз.

В Краснодаре прогнозируют падение стоимости жилья в 2023 году. Квартиры подешевеют в сегменте вторичного жилья.

Проект строительства нового аквапарка на краснодарском Затоне был заморожен. Это произошло из-за необходимости дополнительной проработки его экономической рентабельности.

На горнолыжных курортах Сочи открыли новые трассы после схода лавин. Специалисты уже завершили все необходимые противолавинные работы. Спасатели на данный момент не прогнозируют новый сход лавин.