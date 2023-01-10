Новый вертолет санавиации получила ККБ№1 в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

У Краевой клинической больницы №1 появился новый вертолет санавиации. Винтокрылая машина оснащена современным оборудованием, и станет помощником для экстренных случаев.

– У ККБ № появился еще один вертолет, который оборудован медицинским модулем с мониторингом основных жизненных параметров и кислородной поддержкой, в том числе и ИВЛ. А небольшие габариты позволяют новой «реанимации» приземляться в труднодоступных местах и на необорудованные площадки, – написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Вертолеты санавиации за последние годы спасли тысячи жизней. Благодаря «воздушному реанимобилю» повышается качество и скорость экстренной помощи, например, после тяжелых ДТП или когда срочно нужно перевезти пациентов с инфарктами, инсультами и ожогами.