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НовостиОбщество10 января 2023 5:22

Новый вертолет санавиации получила ККБ№1 в Краснодаре

Об этом губернатор сообщил в социальных сетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

У Краевой клинической больницы №1 появился новый вертолет санавиации. Винтокрылая машина оснащена современным оборудованием, и станет помощником для экстренных случаев.

– У ККБ № появился еще один вертолет, который оборудован медицинским модулем с мониторингом основных жизненных параметров и кислородной поддержкой, в том числе и ИВЛ. А небольшие габариты позволяют новой «реанимации» приземляться в труднодоступных местах и на необорудованные площадки, – написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Вертолеты санавиации за последние годы спасли тысячи жизней. Благодаря «воздушному реанимобилю» повышается качество и скорость экстренной помощи, например, после тяжелых ДТП или когда срочно нужно перевезти пациентов с инфарктами, инсультами и ожогами.