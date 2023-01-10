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НовостиОбщество10 января 2023 5:38

Жители Адыгеи более 200 раз за сутки обращались в полицию

Всего за это время в республике выявили 270 нарушений дорожных правил
Валерия ГОДОВНИКОВА
По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Адыгеи 228 раз за сутки обращались в полицию с сообщениями о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений. Три из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Выявлено 13 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», ДТП с пострадавшими в республике в этот день не зарегистрировано. Всего за это время в республике выявили 270 нарушений дорожных правил. Из них 18 - допущено пешеходами.