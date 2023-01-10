Схему газоснабжения в Сочи разработают до конца года

В Сочи разрабатывают схему газоснабжения

В Сочи разрабатывают схему газоснабжения. В прошлом году эта тема стала одним из главных направлений в работе. До конца 2023 года в администрации планируют полностью завершить схему газоснабжения.

Ранее сообщалось, что к газу подключили более 300 объектов в Сочи. Это половина домов по программе догазификации. Специалисты проложили около 20 километров сетей.

- Программа догазификации будет расширена для строительства новых сетей к социальным объектам. Это новые возможности для города, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в прошлом году был проведен ремонт в 99 домах Сочи. Рабочие поменяли лифты, отремонтировали крыши и фасады.