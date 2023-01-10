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НовостиОбщество10 января 2023 5:54

В Крымском районе прогнозируют ЧС из-за сильного ветра

Жителям советуют не выходить без надобности из дома
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В районе прогнозируют ухудшение погоды

В районе прогнозируют ухудшение погоды

В Крымском районе распространили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам, 10 января порывы могут достигать 13 м/с.

- В Крымском районе прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с усилением ветра. Возрастает вероятность обрывов линий связи и электропередачи, нарушений в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушения слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падения деревьев, - сообщил глава района Сергей Лесь.

Жителям посоветовали не парковать машины под рекламными щитами и деревьями и без надобности не находиться в непогоду на улице.