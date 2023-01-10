В Теучежском районе Адыгеи водитель сбил пешехода

В результате ДТП местного жителя доставили в больницу с травмами. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В ауле Понежукай Теучежского района Адыгеи водитель сбил пешехода. В результате ДТП местного жителя доставили в больницу с травмами.

- Установлено, что 50-летний ранее судимый местный житель, управляя отечественным автомобилем без страхового полиса и водительского удостоверения, наехал на 54-летнего односельчанина, который передвигался по краю проезжей части, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Госавтоинспекцией проводится проверка по факту аварии. Устанавливаются все условия, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия.