В ближайшее время специалисты определят график и сроки работ. Фото: Олег УМАРОВ

Зимний театр в Сочи закрыли на реконструкцию. Здание построили в 1938 году, а ремонтировали в середине нулевых. Работы в Зимнем театре начались уже 5 января.

- В ходе визуального осмотра инженерами была зафиксирована внештатная ситуация. Было поручено провести дополнительный осмотр конструкций Зимнего театра, — заявил генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Кузнецов.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в здании обнаружили повреждения на несущей конструкции. На данный момент в Зимнем театре не проходят выступления. В ближайшее время специалисты определят график и сроки работ.