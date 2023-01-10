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НовостиОбщество10 января 2023 6:25

В Краснодаре устранили порыв на теплосетях в районе улиц Красной и Офицерской

Пешеходный переход открыли
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Порыв в районе улиц Красной и Офицерской ликвидировали. Аварию устраняли в течение суток.

- Подземный пешеходный переход сейчас открыт, полностью подходы и спуск, включая плиточное покрытие, будут восстановлены после потепления. Работы проведет ресурсоснабжающая организация за свой счет. Жителей просят быть внимательными и осторожными при спуске в переход, - сообщили в мэрии.

Напомним, 8 января на тепловых сетях случился порыв. Без отопления остались несколько домов. Кроме этого, из-за разрытия перекрыли доступ в подземный пешеходный переход.