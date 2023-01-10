В Майкопе укрепили более 2,5 километра береговой линии реки Белой

На набережной создана новая зона отдыха. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Майкопе укрепили более 2,5 километра правой и левой береговых линий реки Белой. На набережной создана новая зона отдыха.

- В результате проведенных работ благоустроена левобережная набережная города. Здесь появились прогулочная зона и игровые площадки, выполнены работы по замене освещения, произведена укладка тротуарной плитки, установлены клумбы, террасы с лежаками, навесы и раздевалки для посетителей бассейна, - рассказали в пресс-службе минстроя Адыгеи. - А также сооружен скалодром для любителей восхождений, детские и спортивные площадки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», проводится благоустройство города. На набережной установили золотое яблоко - символ республиканской столицы. А также произвели озеленение территории горпарка.