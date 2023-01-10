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НовостиОбщество10 января 2023 6:43

Курорты Краснодарского края планируют принять в 2023 году не менее 17 млн туристов

В крае разработают новую меру поддержки для отельеров
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В новогодние праздники на курортах Краснодарского края отдохнули 430 тысяч туристов. А за 2023 год региона планирует принять 17 млн отдыхающих. В связи с высоким турпотоком на Кубани планируют разработать новую меру поддержки для отельеров.

– Сегодня мы должны успевать за спросом в санаторно-курортном комплексе, давать те продукты, к которым привыкли отдыхающие, в том числе за рубежом, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Отельерам будут субсидировать процентные ставки по кредитам. Это позволит запустить масштабную волну реновации номерного фонда, внедрения стандартов «все включено» и «ультра все включено» и повышения «звездности» кубанских отелей.

В 2023 году в планах увеличить протяженность пляжей. Кроме этого, терренкуры будут обустроены в Горячем Ключе и Геленджике.