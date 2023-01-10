Более 300 детей посетили атаманскую рождественскую елку в Адыгее

В Госфилармонии Адыгеи прошла традиционная атаманская рождественская елка. Фото: пресс-служба минкультуры республики

В Госфилармонии Адыгеи прошла традиционная атаманская рождественская елка. Мероприятие, организованное Майкопским казачьим отделом, посетили более 300 детей.

- В этом году особое внимание было уделено участию детей казаков-добровольцев и военнослужащих, участников спецоперации, - рассказали в пресс-службе минкультуры республики.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в мероприятии участвовали казачьи творческие коллективы, а также профессиональные артисты и ведущие. В завершении праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.