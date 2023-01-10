В Сочи мужчина заехал в алкомаркет верхом на коне

Мужчина решил просто уйти с лошадью обратно, ничего не купив.

В Сочи люди привыкли ходить в магазин пешком или же доезжают до гипермаркета на транспорте. Однако не всем местным жителям это по душе. Кто-то хочет вернуться в 19 век и почувствовать себя героем сказки.

Так, местный рыцарь заехал верхом на коне в алкомаркет. Немного постояв рядом с кассой, мужчина решил слезть с лошади. Однако свой приз за въезд в алкомаркет он так и не получил. Мужчина решил просто уйти с лошадью обратно, ничего не купив.

- Какое время, такие и рыцари, - шутят в социальных сетях юзеры.

Кстати, подобный случай был и в Адыгее. В один из магазинов под Майкопом покупатель заехал верхом на коне. Запись была передана сотрудниками магазина в полицию. Мужчину нашли, но даже штрафовать за такой поступок не стали.