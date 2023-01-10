Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 января 2023 7:34

Был сотрудником, а может оказаться постояльцем. Стоматологу, лечившему заключенных в исправительной колонии на Кубани, грозит тюрьма

Врача-стоматолога исправительной колонии на Кубани обвиняют в мошенничестве
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Уголовное дело передано в суд

Уголовное дело передано в суд

В Усть-Лабинском районе в мошенничестве обвиняют 37-летнего врача-стоматолога из Выселковского района. Доктор работал в исправительной колонии и лечил осужденных, некоторым предлагал платные услуги.

- Четверым заключенным мужчина предложил лечение зубов на платной основе. Доктор получил от родственников потерпевших около 53 тысяч рублей. При этом врач не оказал услуги по лечению в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ем грозит пять лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.