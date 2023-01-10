В Сочи мужчина во время пикника сорвался в обрыв с высоты 150 метров и выжил

Мужчина не мог самостоятельно выбрать по крутому склону.

В сочинском селе Медовеевка мужчина сорвался со скалы. Инцидент произошел 9 января около 16 часов. Друг пострадавшего позвонил спасателям и сообщил, что его знакомый упал со смотровой площадки. Мужчина не мог самостоятельно выбраться по крутому склону.

- Компания мужчин отдыхала на природе, и один из них упал в обрыв глубиной около 150 метров. Пока мужчина катился по склону, он получил ссадины и ушибы, а также черепно-мозговую травму, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

К пострадавшему решил спуститься один из его товарищей, пытаясь помочь. Однако мужчина понял, что самому не справиться, и принял решение вызвать спасателей.

Сотрудники МЧС поместили пострадавшего в вакуумный матрас. Благодаря таким носилкам мужчину удалось зафиксировать максимально неподвижно.

- Затем при помощи альпинистского снаряжения и лебедки мужчину в носилках подняли к дороге и передали врачам, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пострадавшим оказался 63-летний житель Сочи.