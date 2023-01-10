Любовь размером в 220 тысяч рублей. Житель Майкопа взял деньги в долг у интернет-возлюбленной и пропал

Задержанный ранее был судим за аналогичное преступление Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Майкопа взял у возлюбленной по переписке в долг денег и пропал. 45-летняя жительница Ростовской области лишилась из-за мошенника 220 тысяч рублей. Знакомство произошло весной 2022 года. Тогда мужчина воспользовался доверительными отношениями с потерпевшей. Он начал одалживать у нее деньги под разными предлогами, обещая все позже вернуть.

-Так, под различными предлогами, он получил от заявительницы 220 тысяч рублей, однако взятые на себя обязательства по возврату денежных средств исполнять не собирался и перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 39-летний житель Майкопа. Ранее он был судим за аналогичное преступление.