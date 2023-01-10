Самому младшему новому пациенту один месяц Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у двоих детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 10 положительных результатов, в Сочи – 5, в Красноармейском районе - 4. По 3 пациента прибавилось в Армавире и Новороссийске, по два - в Каневском и Староминском муниципалитетах.

- В Апшеронском, Динском, Кавказском, Северском, Тимашевском и Приморско-Ахтарском районах - по одному заболевшему, - сообщили в краевом оперштабе.

С выздоровлением за сутки в регионе выписали 87 пациентов.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 - 421 человек, в стационарах - 64, - сообщили в министерстве здравоохранения региона.