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НовостиЗдоровье10 января 2023 8:29

На Кубани за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус подтвердился у двоих детей
Светлана ОВДЕЙ
Самому младшему новому пациенту один месяц Фото из архива КП

Самому младшему новому пациенту один месяц Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у двоих детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 10 положительных результатов, в Сочи – 5, в Красноармейском районе - 4. По 3 пациента прибавилось в Армавире и Новороссийске, по два - в Каневском и Староминском муниципалитетах.

- В Апшеронском, Динском, Кавказском, Северском, Тимашевском и Приморско-Ахтарском районах - по одному заболевшему, - сообщили в краевом оперштабе.

С выздоровлением за сутки в регионе выписали 87 пациентов.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 - 421 человек, в стационарах - 64, - сообщили в министерстве здравоохранения региона.