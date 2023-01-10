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НовостиПроисшествия10 января 2023 8:51

На Кубани водитель и пассажир ВАЗ пострадали после опрокидывания машины

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
26-летний водитель и 20-летний пассажир получили травмы Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

26-летний водитель и 20-летний пассажир получили травмы Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель и пассажир ВАЗ пострадали после опрокидывания машины. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла ночью 9 января на трассе Майкоп - Туапсе в Апшеронском районе. Предварительно, 26-летний водитель ВАЗ-21060 не справился с управлением, выехал на встречную полосу. После этого автомобиль съехал с дороги влево и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель и 20-летний пассажир получили травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.