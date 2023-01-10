Что смотрели краснодарцы в Новый год и на Рождество

Во время каникул вкусы зрителей периодически менялись Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый год жители Краснодара чаще всего встречали под комедии, в первые дни отдыха смотрели телевизионные программы, а к Рождеству многие перешли на мелодрамы и фильмы для всей семьи.

В числе отечественных лидеров просмотра - «13 клиническая» (фантастический детектив, в котором сыграли Виктория Исакова и Данила Козловский, 18+). Оценили в Краснодарском крае и сериалы «Переговорщик» (в главной роли – Кирилл Пирогов, 18+), «Клиника счастья» (с Дарьей Мороз, 18+) и «Обоюдное согласие» (от режиссера Гай Германики, 18+).

Из зарубежных сериалов кубанцы в эти дни выбрали «Мост» (детектив, Швеция, Дания, Германия, 18+), «Воскресший Эртугрул» (историческая драма, Турция, 16+), «Анатомия страсти» (мелодрама о буднях врачей, США, 16+). А под Рождество особенной популярностью пользовался сериал «Постучись в мою дверь» (мелодрама с элементами комедии турецкого производства, 16+).

Если говорить о телевизионном просмотре, особенно разнообразном и насыщенном во время каникул, первое место традиционно заняло Поздравление Президента России (в основном – в вещании Первого канала). Далее по популярности места поделили ТВ каналы Россия 1, СТС, ТНТ и Рен ТВ.

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