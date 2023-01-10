В торговом центре Сочи мужчины устроили драку из-за женщины

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В торговом центре Центрального района Сочи произошла драка между двумя знакомыми. Один из них оскорбил женщину другого. Мужчины начали выяснять отношения между собой на повышенных тонах. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

- На замечания не реагировали, ругались громко, матом, - рассказывают очевидцы.

Во время драки мужчины разбили витрины с мобильной техникой. Увидев, что они натворили, сразу успокоились. Потеря интерес друк к другу, оппененты были вынуждены разойтись.

- Полицейскими проводится проверка по факту конфликта, произошедшего вчера в торговой галерее в Сочи. Один из участников конфликта был задержан и обязан явкой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители приняли заявление у владельца торговой точки. Сумма ущерба устанавливается.