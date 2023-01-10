Гендиректор фирмы выплатил более 62 млн рублей Фото из архива КП

На Кубани директор строительной компании задолжал более 46 млн рублей по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в Краснодаре 52-летний гендиректор коммерческой организации в сфере строительства и разработки строительных проектов не уплатил НДС за первый и второй кварталы 2021 года.

- В указанный период руководитель юридического лица предоставлял в налоговый орган декларации с недостоверными сведениями о взаиморасчетах с контрагентами и исчисленному налогу, занизив налогооблагаемую базу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Всего директор фирмы уклонился от уплаты налогов на 46,9 млн рублей. Следователи завели уголовное дело, при расследовании которого мужчина погасил задолженность. С учетом штрафа руководитель предприятия выплатил более 62 млн рублей.

- Следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.