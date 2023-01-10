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НовостиОбщество10 января 2023 9:20

На Кубани директор строительной компании задолжал более 46 млн рублей по налогам

Задолженность погашена
Светлана ОВДЕЙ
Гендиректор фирмы выплатил более 62 млн рублей Фото из архива КП

Гендиректор фирмы выплатил более 62 млн рублей Фото из архива КП

На Кубани директор строительной компании задолжал более 46 млн рублей по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в Краснодаре 52-летний гендиректор коммерческой организации в сфере строительства и разработки строительных проектов не уплатил НДС за первый и второй кварталы 2021 года.

- В указанный период руководитель юридического лица предоставлял в налоговый орган декларации с недостоверными сведениями о взаиморасчетах с контрагентами и исчисленному налогу, занизив налогооблагаемую базу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Всего директор фирмы уклонился от уплаты налогов на 46,9 млн рублей. Следователи завели уголовное дело, при расследовании которого мужчина погасил задолженность. С учетом штрафа руководитель предприятия выплатил более 62 млн рублей.

- Следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.