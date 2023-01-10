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НовостиОбщество10 января 2023 9:31

В музее Адыгеи презентовали каталог коллекции драгоценных металлов

Новые издания появились к 100-летию государственности республики
Валерия ГОДОВНИКОВА
На мероприятие представили книгу «Художественное золото и серебро Адыгеи» и «Золотое шитье адыгов (черкесов)». Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

На мероприятие представили книгу «Художественное золото и серебро Адыгеи» и «Золотое шитье адыгов (черкесов)». Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

В музее Адыгеи презентовали две книги к 100-летию государственности республики. На мероприятие представили книгу «Художественное золото и серебро Адыгеи» и «Золотое шитье адыгов (черкесов)».

- Каталог «Художественное золото и серебро Адыгеи» – посвящен коллекции археологического и этнографического золота и серебра из фондов Национального музея Республики Адыгея, - рассказали в пресс-службе минкультуры Адыгеи.

В книге о золотом шитье представлены изделия XIX – XXI веков. Среди них - традиционная одежда адыгов, предметы быта и женские аксессуары.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Майкопе закрыли на доработку выставку Аси Еутых «Золотой трон Амазонок». Проект «Золотая кладовая» ювелира реализуется в республике на протяжении 10 лет.