Новая школа на 1550 мест появится в районе улицы Петра Метальникова Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Главгосэкпертиза одобрила проект школы в районе улицы Петра Метальникова в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новое учреждение рассчитано на 1550 мест. В школе подготовят учебные кабинеты, три малых и один большой спортзал, студию хореографии, мастерские по обработке дерева, металла и ткани, изостудию, кабинеты эстетического воспитания и проектно-исследовательской деятельности, лабораторию 3D, тренажерный зал, музей.

В учреждении также учтут библиотеку, малый и большой актовый залы, медпункт, две столовые и кабинеты педагогов-психологов. А на территории оборудуют игровые и спортплощадки. Возведение школы стартует уже в 2023 году.

- Строительство займет больше года, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.