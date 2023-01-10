Более 630 самостроев выявили в Сочи за 2022 год

Информация передается правоохранителям. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

В Сочи выявили более 630 самостроев за 2022 год. Около 97 случаев было зарегистрировано по факту незаконного занятия городской земли. По каждому нарушению ведутся судебные разбирательства.

- Проверили на предмет целевого использования более 1550 участков. На службе управления квадрокоптеры. С высоты за год выявили более 200 самостроев, - сообщили в пресс-службе управления муниципального земельного контроля Сочи.

Администрация при помощи волонтеров и активистов обнаружила девять самостроев. А благодаря мониторингу Интернета было выявило более 100 ссылок на продажу квартир в незаконных новостройках. Информация передается правоохранителям.