Проводится проверка Фото из архива КП

Трое мужчин погибли при пожаре в двух районах Кубани. Следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Одно из возгораний произошло утром 10 января в Ейском районе. Частный дом загорелся на улице Победы в станице Копанской. В помещении в этот момент находились 55-летний и 52-летний братья. Огонь и дым заметили соседи, которые вызвали экстренную службу.

После локализации пожара спасатели обнаружили в доме тела погибших жильцов. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Второй пожар произошел в Темрюкском районе. Жилой дом загорелся по улице Урицкого в Темрюке. При тушении огня пожарные обнаружили тело 57-летнего хозяина. Причиной возгорания рассматривают неисправность отопительного электрооборудования.

- В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе точных причин и очагов возгорания. Назначены судебные медицинские и пожарно-технические экспертизы. По окончании проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Всего за сутки в регионе произошло 23 пожара. В МЧС основными причинами возгорания назвали неосторожное обращение с огнем, нарушения правил установки и эксплуатации бытовых электроприборов и неисправность печного отопления.

- Призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня и самодельными обогревателями, следите за чистотой дымоходов, исправностью газового оборудования и электропроводки, не оставляйте детей без присмотра, - напомнили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.