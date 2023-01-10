У жителя Майкопа забрали скутер в собственность государства за езду пьяным

Жителя Майкопа осудили за повторное вождение пьяным Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителя Майкопа забрали скутер в собственность государства. Мужчина повторно сел за руль пьяным.

- В октябре 2022 года мужчина, будучи ранее привлеченным к административному наказанию снова в состоянии опьянения управлял транспортным средством в станице Абадзехской, когда был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по РА, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

По решению Майкопского районного суда, подсудимому назначили 240 часов обязательных работ. Также мужчину лишили на 2,6 года возможности водить транспорт.