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НовостиОбщество10 января 2023 10:08

У жителя Майкопа забрали скутер в собственность государства за езду пьяным

Суд назначил мужчине обязательные работы
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жителя Майкопа осудили за повторное вождение пьяным

Жителя Майкопа осудили за повторное вождение пьяным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителя Майкопа забрали скутер в собственность государства. Мужчина повторно сел за руль пьяным.

- В октябре 2022 года мужчина, будучи ранее привлеченным к административному наказанию снова в состоянии опьянения управлял транспортным средством в станице Абадзехской, когда был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по РА, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

По решению Майкопского районного суда, подсудимому назначили 240 часов обязательных работ. Также мужчину лишили на 2,6 года возможности водить транспорт.