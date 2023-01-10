Полицейские изъяли продукцию Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре водитель грузовика пытался незаконно провезти 4 тонны алкоголя под видом подсолнечного масла. Полицейские изъяли 200 картонных коробок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Грузовик под управлением 26-летнего мужчины остановили на временном посту трассы М-4 «Дон» в районе Краснодарского водохранилища. Сотрудники ДПС при проверке документов и осмотре автомобиля нашли 200 коробок с бутылками, в которые был разлит алкоголь.

Но по бумагам мужчина якобы перевозил подсолнечное масло. Всего сотрудники ОЭБиПК УМВД РФ по Краснодару изъяли 4 тонны продукции. Предварительно, водитель вез алкоголь из Армавира в Крым для продажи.

- Полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - сообщили в пресс-службе МВД по краю.- Также в действиях мужчины усматриваются признаки преступления ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Уточняется, что изъятую продукции поместили на хранение. Полиция проводит проверку.