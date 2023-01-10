Администрация оказывает всестороннюю помощь. Фото: администрация Сочи

Алексей Копайгородский поручил разработать новые меры поддержки для участников спецоперации из Сочи. Семьям военных уже выделили более 13 миллионов рублей. Администрация оказывает всестороннюю помощь.

- Сегодня крайне необходимо продолжать максимально оказывать все меры социальной поддержки, которые приняты на уровне государства, края и разработаны в Сочи, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Администрация курорта поддерживают связь с родными и близкими участниками спецоперации. К слову, детям военных предоставляется бесплатный проезд. Также они могут бесплатно питаться в школах и детсадах.