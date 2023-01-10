Жительница Кубани купила за маткапитал несуществующий дом

Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Жительницу Кубани осудили за незаконное обналичивание маткапитала. Женщину и ее знакомого признали виновными в мошенничестве. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, 39-летняя женщина предложила 46-летнему знакомому сделку по обналичиванию маткапитала. Для этого она заключила с мужчиной договор купли-продажи его дома и участка. При этом покупать жилье женщина не собиралась. А дом, указанный в документах, на самом деле был разрушен.

Для получения маткапитала приятели подготовили необходимые документы. После этого женщина вернула участок хозяину. А деньги - 453 026 рублей – она потратили на свои нужды.

В суде они полностью признали вину.

- С учетом всех обстоятельств им назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей каждому. В связи с истечением сроков давности оба освобождены от назначенного наказания, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что судом в пользу отделения Пенсионного фонда РФ по краю с подсудимых взыскали материальный ущерб - 453 026 рублей. Приговор вступил в законную силу.