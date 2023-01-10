В Адыгее увеличилась стоимость проезда на трех пригородных маршрутах

На трех пригородных маршрутах возросла стоимость проезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее увеличилась стоимость проезда на пригородных маршрутах. Изменения затронут три направления.

С 9 января стоимость проезда по маршруту Майкоп - Тульский поднялась с 35 до 40 рублей. Кроме того, с 11 января подорожание произойдет по маршруту Майкоп - Гиагинская. Стоимость одной поездки увеличится на 20 рублей. Теперь пассажирам предстоит платить 120 рублей.

Стоимость проезда по маршрутам Майкоп — Трехречный и Майкоп — Кужорская выросла еще осенью 2022 года. В январе тариф остался прежним. Поездки стоят 100 и 70 рублей.

По данным регионального минстроя, услуги автомобильного транспорта общего пользования приравнены к нерегулируемым. Тарифы устанавливает не государство, а сами перевозчики.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», рост цен на проезд связан с подорожанием газа метана, на котором работает транспорт. А также увеличение стоимости запчастей для маршрутных такси.