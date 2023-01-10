Более 60 объектов культурного наследия реставрировали на Кубани в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 60 объектов культурного наследия реставрировали на Кубани в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, специалисты завершили работы на 38 объектах. Реставрацию еще 23 памятников продолжат в этом году.

В Краснодаре, в частности, обновили фасады домов по ул. Гоголя, 70, врача С.Г. Михалева, купца Купцова, присяжного поверенного В.В. Сербина, Кубанской общины сестер милосердия, Паровой фабрики химчистки и окрашивания одежды.

Сейчас в краевом центре завершают реставрацию фасадов зданий по улице Пашковской 60 и 62, дома инженера Б.Б. Шарданова. Кроме того, специалисты приводят в порядок фасады Епархиального училища, Женского городского училища.

А в Сочи обновляют «Санаторий им. Кирова». Здесь в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали № 3206, 3183.

Отмечается, что в 2022 году в крае обследовали 251 памятник архитектуры и градостроительства.

- Каждому из собственников направили акты технического состояния со сроками проведения ремонтно-реставрационных работ, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время в регионе на госохране состоят более 19,4 тысячи памятников различных исторических периодов, в том числе здания, построенные более века назад.