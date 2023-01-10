Крымский мост закрывали для ремонтно-восстановительных работ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Напомним, автомобильное движение приостановили с 04:00 10 января. Легковушки и автобусы не могли проехать из-за ремонта. Планировалось, что мост будет перекрыт до 16:00.

- Сегодня в 14:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - сообщили в минтрансе РФ.