Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 11:18

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Автобусы и легковушки не могли проехать по мосту из-за ремонта
Светлана ОВДЕЙ
Крымский мост закрывали для ремонтно-восстановительных работ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымский мост закрывали для ремонтно-восстановительных работ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Напомним, автомобильное движение приостановили с 04:00 10 января. Легковушки и автобусы не могли проехать из-за ремонта. Планировалось, что мост будет перекрыт до 16:00.

- Сегодня в 14:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - сообщили в минтрансе РФ.