Работы на участке завершаются Фото: krd.ru

В Краснодаре по нацпроекту заменили дорожное покрытие на улице Фрунзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты ремонтируют участок от улицы Северной до улицы им. Ленина протяженностью 1,8 километра. Здесь, в частности, заменили асфальтобетонный слой и установили дорожные знаки. В настоящее время работы на участке завершаются.

- Впереди у нас еще много участков из этапа 2023 года, обновление которых сделает дороги краевой столицы более качественными, - отметила и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Пионерскую. Специалисты обновляют участок от улицы КИМ до улицы им. Болотникова.