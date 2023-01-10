Житель Адыгеи зарезал знакомого во время рождественского застолья

Мужчину задержали на месте преступления. Фото: пресс-служба Следкома Адыгеи

Житель Адыгеи заколол знакомого ножом до смерти. Во время рождественского застолья между ними произошел конфликт.

По данным следствия, 7 января мужчина и его знакомый пришли в гости к семейной паре. За столом они выпивали алкоголь. В какой-то момент они начали спорить, а позднее драться.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», обвиняемый при себе имел складной нож. Им он ударил знакомого в грудную клетку. Полученная травма оказалась не совместимой с жизнью. Потерпевший скончался на месте.

- Мужчина задержан на месте совершения преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи. - В ходе допроса в качестве обвиняемого житель Красногвардейского района признал вину в совершении убийства.