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НовостиПроисшествия10 января 2023 11:45

Лесной пожар охватил 1,2 га в Туапсинском районе

Возгорание потушили за 2,5 часа
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: t.me/krd_klpc

Фото: t.me/krd_klpc

Пожар в Небугском участковом лесничестве произошел 3 января. Но в краевом лесопожарном центре сообщили о нем только сейчас.

- Возгорание случилось в 13:35 3 января в районе пансионата «Алмаз» в поселке Небуг Туапсинского района. В 13:40 оперативно выехала лесопожарная бригада. На месте был обнаружен низовой лесной пожар. Примерная площадь возгорания составила 1,2 га, - сообщил ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

В общей сложности на тушении лесного пожара было задействовано 33 человека и 7 единиц техники.