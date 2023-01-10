Больница Брюховецкого района Кубани получила электрокардиограф по нацпроекту

Больница Брюховецкого района Кубани получила новый электрокардиограф Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Брюховецкого района Кубани получила новый электрокардиограф. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Оборудование закупили по нацпроекту по нацпроекту «Здравоохранение». Аппарат используют в отделениях функциональной диагностики, кардиологии и интенсивной терапии, в скорой и санавиации. Как отмечают врачи, электрокардиограф помогает проводить более точную диагностику, особенно при остром инфаркте миокарда.

- Электрокардиограф записывает одновременно 12 показателей сердечного ритма и имеет функцию автоматического анализа данных. Благодаря большому сенсорному экрану он удобен в обращении, мобилен и может работать от аккумулятора, - отметил главврач Брюховецкой районной больницы Александр Киселев.

Уточняется, что вместе с бумажным результатом данные сохраняются и на памяти, встроенной в аппарат.

Всего в 2022 году в Краснодарском крае по нацпроекту закупили 5,7 тысячи единиц оборудования. Кроме того, медучреждения получили 192 новых автомобиля.