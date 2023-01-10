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НовостиОбщество10 января 2023 12:11

На восьми улицах Сочи ожидаются пробки из-за ремонта дорог

Автомобилистов просят не оставлять транспортные средства на проезжей части
Ангелина НАЗАРЧУК
Дорожники просят водителей не оставлять машины на проезжей части.

Дорожники просят водителей не оставлять машины на проезжей части.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи продолжается ремонт дорог по нацпроекту. На курорте приступили к замене дорожного покрытия на восьми улицах. Из-за этого могут возникнуть пробки. Об этом предупредили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дорожники будут работать на улицах Возрождения, Мурманская, Просвещения, Прозрачная, Серебряная, Нижнехобзинская, Связаная и на переулке Липовый.

Дорожники просят водителей не оставлять машины на проезжей части. Это может мешать работе техники.