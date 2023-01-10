На восьми улицах Сочи ожидаются пробки из-за ремонта дорог

Дорожники просят водителей не оставлять машины на проезжей части. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи продолжается ремонт дорог по нацпроекту. На курорте приступили к замене дорожного покрытия на восьми улицах. Из-за этого могут возникнуть пробки. Об этом предупредили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дорожники будут работать на улицах Возрождения, Мурманская, Просвещения, Прозрачная, Серебряная, Нижнехобзинская, Связаная и на переулке Липовый.

Дорожники просят водителей не оставлять машины на проезжей части. Это может мешать работе техники.