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В Краснодаре наладили производство окопных свечей. За новогодние праздники волонтерам удалось сделать около 200 баночек с парафином и 1 000 брикетов сухого горючего.

- Для того, чтобы приготовить окопную свечу, нужны жестяные банки, картон и парафин. В домашних условиях парафин плавят в водяной бане, затем заливают его в банки, где лежит плотная бумага, - рассказывает краснодарец Сергей Шаповалов. – Чем меньше картона и больше парафина, тем лучше будет гореть свечка. Если парафина мало, она быстро прогорит.

Из опилок, смешанных с парафином, получаются спрессованные брикеты для освещения помещений, обогрева и розжига.

Первую партию бойцам на передовую направят в ближайшее время.