Мечты более 200 детей из Адыгеи исполнят в рамках акции «Елка желаний»

Часть ребят уже получила заветные подарки. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Мечты юных жителей Адыгеи исполнят в рамках акции «Елка желаний». Часть ребят уже получила заветные подарки.

- Всего будут исполнены желания свыше 200 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также из числа одаренных ребят и детей из социально незащищенных категорий, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», чаще всего ребята просили компьютерную технику и смартфоны. Также многие писали, что хотят вещи, связанные с их хобби. Среди них - велосипед, футбольные перчатки, цифровое пианино, швейная машинка и горнолыжный костюм. Совсем скоро мечты детей станут реальностью.