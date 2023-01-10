Крестьянское хозяйство Новокубанского района оптимизировало производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Крестьянское хозяйство Новокубанского района оптимизировало производство по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предприятие производит зерно и животноводческую продукцию. В течение полугода специалисты внедряли бережливые технологии. На предприятии работали над увеличением объемов производства молока.

По результатам удалось сократить время процесса на 15%, уменьшить запасы на 34%, а выработку увеличит на 18%.

- В этом году мы поставили ряд приоритетных задач. В первую очередь, это тиражирование успешных практик в отдельной отрасли, второе - охват бережливыми технологиями всех производственных процессов предприятия-участника нацпроекта, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.