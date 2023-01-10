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НовостиОбщество10 января 2023 12:24

Авиакомпания запустит рейсы из городов Дальнего Востока в Сочи

Полеты начнут осуществляться с 5 июня
Ангелина НАЗАРЧУК
В первый раз авиакомпания свяжет Читу с Сочи.

В первый раз авиакомпания свяжет Читу с Сочи.

Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания запустит рейсы из городов России в Сочи. Также будут выполняться полеты из населенных пунктов Дальнего Востока. Рейсы начнут осуществляться с 5 июня.

- Прямые рейсы «АЙ ФЛАЙ» свяжут Сочи с Москвой, Хабаровском, Владивостоком и Читой, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта курорта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, из Хабаровска полеты будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и субботам. Из Владивостока рейсы планируют осуществляться по средам и субботам.

Кстати, в первый раз авиакомпания свяжет Читу с Сочи. Полеты будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям.

Новым направлением в маршрутной сети «АЙ ФЛАЙ» станут рейсы из Читы в Сочи с частотой 1 раз в неделю. Рейсы из Читы в Сочи будут выполняться по воскресеньям.