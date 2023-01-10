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НовостиОбщество10 января 2023 12:42

Прожиточный минимум в Адыгее составил порядка 12 тыс рублей на начало 2023 года

Данный показатель отличается в зависимости от социально-демографической группы
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее определили величину прожиточного минимума на начало 2023 года

В Адыгее определили величину прожиточного минимума на начало 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прожиточный минимум в Адыгее на начало 2023 года составил 12 тысяч 363 рубля.Об этом сообщили в пресс-службе минтруда и соцразвития республики.

- Формирование прожиточного минимума необходимо для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации республиканских социальных программ, - рассказали в пресс-службе минтруда и соцразвития Адыгеи. - А также для оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и формирования республиканского бюджета.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», данный показатель меняется в зависимости от социально-демографической группы. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 13,4 тысячи рублей, для пенсионеров - 10,6 тысяч рублей, а для детей - 12,4 тысяч рублей.